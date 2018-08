Софи Эллис-Бекстор и Армин ван Бюрен представили совместный сингл

Британская певица Софи Эллис-Бекстор и ирландский ди-джей Армин ван Бюрен представили свою совместную композицию. Песня под названием «Not Giving Up On Love» войдет в номерной альбом Эллис-Бекстор под названием «Straight To The Heart». Также трек будет представлен и на пластинке Армина «Mirage». Релизы выйдут с разницей в месяц. Первым в магазинах появится работа ван Бюрена, а затем Софи. При этом у британской певицы «Not Giving Up On Love» будет представлена в акустическом варианте. Совместный сингл Эллис-Бекстор и ван Бюрена будет доступен для покупки в цифровом формате начиная с 20 августа.