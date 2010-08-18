Анастасия Приходько вновь хочет участвовать в «Евровидении»

Анастасия Приходько решила вновь попытать счастья на конкурсе песни «Евровидение». Только на этот раз она будет представлять Украину. Украина уже начала конкурс среди своих артистов на поездку у Германию в 2011 году. 21 августа будут объявлены 30 полуфиналистов. Анастасия считается основной фавориткой отборочных туров. Достойную конкуренцию ей составляет лишь победительница «Новой волны — 2009» Джамала. Напомним, что Анастасия Приходько представляла Россию на Евровидение-2009. Тогда она тоже начинала с отборочного конкурса на Украине, потом была дисквалифицирована, а несколько позже выставила свою кандидатуру уже от России. В конкурсе артистка участвовала с песней на украинском языке «Мамо», которая была воспринята неоднозначно. В итоге исполнительница заняла лишь 11 место, несмотря на оригинальный видеоряд, в котором Анастасию сначала показывали старухой, а затем постепенно «молодили».