«Детскую Новую Волну-2010» покажут на телеканале «Украина»

28 - 30 августа в 09.00 зрители телеканала «Украина» смогут увидеть трансляцию Международного конкурса молодых исполнителей популярной музыки «Детская Новая Волна - 2010». Само мероприятие состоится 20- 22 августа в Крыму на базе Международного детского центра «Артек». Принять участие в конкурсе пожелали более 5000 юных талантливых исполнителей из России, Украины, Белоруссии, Армении, Китая, Финляндии и других государств. Право на участие в финале «Детской Новой Волны» завоевали 15 вокалистов в возрасте от 8 до 15 лет из 9 стран мира. Председатель жюри конкурса - композитор Игорь Крутой. Кроме него оценивать юных артистов будут Сергей Лазарев, Алсу, Тимати, Ирина Дубцова, Ани Лорак, Нюша, Вера Брежнева, Алеша и Дима Билан. «Детская Новая Волна - 2010» по традиции будет проходить в течение трех дней. В первый конкурсный день участники исполнят песни из мультфильмов и детских кинофильмов. В программе второго - оригинальные композиции из собственного репертуара конкурсантов. В последний день состоится награждение победителей и Гала-концерт, посвященный закрытию конкурса. Зрителей порадуют яркими выступлениями популярные артисты российской и украинской эстрады, среди которых: Филипп Киркоров, Таисия Повалий, Лайма Вайкуле, Верка Сердючка, Валерий Мелазде, Владимир Пресняков, Тамара Гвердцители, Валерий Леонтьев, группа «ВИА Гра», лауреаты «Новой Волны» и другие. Изюминкой конкурса в этом году станет жеребьевка участников: определить порядковый номер выступления вокалистов помогут дельфины и профессиональные парашютисты. Напомним, впервые Международный конкурс молодых исполнителей популярной музыки «Детская Новая Волна» прошел в ноябре 2008 г. в Москве.