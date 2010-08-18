Второй иск к «Первому каналу» из-за песни МакSим рассмотрят 11 октября

Арбитражный суд Москвы назначил на 11 октября слушание по существу иска музыкального издательства ЗАО "С.Б.А./Мьюзик Паблишинг" к ОАО "Первый канал" и ЗАО "Первый канал. Всемирная сеть" о взыскании 400 тысяч рублей за нарушение прав на композицию певицы МакSим, сообщил во вторник руководитель пресс-службы суда Дмитрий Тафинцев. Аналогичный иск к тем же ответчикам ранее подала звукозаписывающая компания "С.Б.А./Гала рекордз", требующая с каждого из ответчиков по 200 тысяч рублей. Иски связаны с нарушением авторских и смежных прав на фонограмму песни певицы МакSим "Чужой", которые принадлежат компаниям-истцам. Фонограмма была использована без разрешения правообладателей в анонсах и рекламе телесериала "Лапушки", ротируемых в эфире Первого канала, пояснили РАПСИ в пресс-службе "Гала-Рекордз". Истцы предпринимали попытки урегулировать ситуацию в досудебном порядке, "однако Первый канал длительное время уклонялся от прямого диалога" и компания обратилась в суд, сообщили в пресс-службе. Представитель ОАО "Первый канал" заявила на заседании по иску "Гала рекордз", что ответчик признает иск частично - фонограмма действительно использовалась в анонсе телесериала, но, по мнению "Первого канала", права не были нарушены, так использовался фрагмент только инструментального содержания, без текста. ЗАО "Первый канал. Всемирная сеть" считает себя ненадлежащим ответчиком по делу, заявил в суде представитель компании.