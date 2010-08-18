Хакер принес извинения группе «Couple»

Неприятная для солистки группы "Couple" Кати Чернявской история, успевшая наделать шума в интернете, окончательно закончилась. Хакер, незаконно использовавший Катин образ, для несанкционированных рекламных рассылок принес публичные, в присутствии прессы, извинения. А Катя в свою очередь забрала заявления из суда. Справедливость восторжествовала на недавней пресс-конференции группы, посвященной ближайшим творческим планам "Couple" на новый музыкальный сезон. Раскаявшийся злоумышленник также сделал небольшой подарок певице - букет из обожаемых Катей красных тюльпанов и перевязанную пышным бантом коробку, содержимое которой осталось неизвестным.