Солистка «Ассорти» вышла замуж за 40-летнего хореографа

Как стало известно, жениху Оксаны хореографу Алексею Филиппову почти под 40 лет, но это нисколько не смутило молоденькую участницу группы «Ассорти». Оксана вся светилась от счастья. Молодые отметили свадьбу на теплоходе, где для новобрачных и гостей накрыли торжественный стол. - Это неправда, что у меня с Ингрид был роман, - говорит Алексей. – Да, я работал одно время с ней, и, может, внешне, это так выглядело. Но, заверяю, ничего у нас с Ингрид не было. Ингрид прислала на мою почту нам с Оксаной свадебное поздравление. После прогулки по Москве-реке мы посмотрим его. Сейчас Алексей занимается модельным агентством, но свою любимую считает самой красивой. - У Оксаны очень строгий папа, и мне было не так просто, заполучить его согласие на брак. До свадьбы мы были знакомы семь лет, но три года мне приходилось мириться с ролью друга. Алексей покорил сердце певицы романтикой. Чтобы добиться внимания девушки он как-то прямо в день рождения увез ее в Камбоджу. Предложение любимой Алексей сделал прямо в день рождения мамы Оксаны, попросив руки дочери сначала у родителей. Поздравить молодых пришли Александр Панайотов, Алексей Гоман и группа «Премьер-министр».