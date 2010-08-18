Рома Архипов подцепил кишечную палочку

Роман Архипов госпитализирован с острой кишечной инфекцией. Солист группы "Челси" отравился, наглотавшись воды в Истринском водохранилище. Страсть к водным простором всегда была визитной карточкой 25-летнего Ромы Архипова. Он освоил уже практически все виды спорта, которые хоть как-то связаны с водой, а в этом году встал на виндсерф. - Я практически все лето провел на озерах, - рассказал Life Showbiz неунывающий Рома. - Отмокал, так сказать. Однако желание спрятаться от палящего солнца, занырнув поглубже, до хорошего Архипова не довело. Проведя на Истринском водохранилище весь день, артист случайно наглотался воды и подцепил кишечную палочку. - Обычно отравления у меня проходят быстро. Просто стоит съесть активированного угля, но в этот раз мне пришлось даже к врачам обращаться, - рассказывает Рома. - 6 дней не проходило, но потом вроде бы все наладилось.