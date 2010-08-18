Лера Кудрявцева и Сергей Лазарев едут в «Артек» на «Десткую Новую Волну»

С 20 по 22 августа пройдет финал ежегодного конкурса «Детская Новая Волна 2010». В этом году местом проведения фестиваля стал международный детский центр «Артек», чему рады и юные конкурсанты, и их звездные коллеги по сцене. Лера Кудрявцева, бессменная ведущая «Детской» и «Новой Волны», признается, что была рада вернуться в «Артек», в место, она была в детстве: «Я один раз приезжала сюда, когда занималась танцами. В «Артеке» царит какая-то особенная атмосфера. Сын дважды в «Артек» ездил, ему тоже очень понравилось. Здорово сейчас вернуться в лагерь и вспомнить детство. Ведь «Артек» был заветной мечтой каждого советского ребенка». Сергей Лазарев в этом году не составит Лере компанию на сцене, он в третий раз будет сидеть в кресле члена жюри конкурса. «Я рад вернуться в «Артек» в качестве члена жюри «Детской Новой Волны», - говорит Сергей Лазарев. – «Артек» - прекрасное место для проведения конкурса, думаю, это место очень поможет конкурсантам. Дети - это самые искренние артисты и самая благодарная публика. Надеюсь, что «Детская Новая Волна» вдохнет вторую жизнь в «Артек», ведь это всегда был лагерь, где собирались талантливые, одаренные дети. Я сам провел тут детство и с лагерем у меня связано много приятных воспоминаний».