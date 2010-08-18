Верка Сердючка поедет на «Евровидение» второй раз?

Свою заявку на участие в конкурсе «Евровидение» подала самая эпатажная проводница отечественного шоу-бизнеса Веерка Сердючка! Красотке Веерке придется побороться с не менее звездными конкурентами, срежди которых победительница «Новой Волны-2009» Джамала, скандальная Анастасия Приходько, победитель «Фабрики Зiрок» Алексей Матиас, Еl Кравчук, Ева Браун, Дима Каднай, группа «Пара Нормальных», группа «Заклёпки» и многие другие. Напомним, что в 2007 году Веерка Сердючка представляла Украину на престижном международном конкурсе «Евровидение» и заняла второе почетное место. «В четверг и пятницу, 19-20 августа , НТКУ проводит открытые кастинги. С 11:00до 20:00 в Гидропарке, на территории "Olmeca Plage" мы ждем всех желающих. Кастинг открытый – участвовать может любой вокалист, з любого города или села Украины. Причем с любой песней – не обязательно авторской»,- отметил Валид Арфуш, заместитель генерального директора НТКУ.