Тамерлан и Алёна Омаргалиева завели детей

В субботу 14 августа, Тамерлан и Алёна Омаргалиева выступили хэдлайнерами детского музыкального фестиваля «Черноморское игры» в Скадовске. Участники r`n`b проекта провели незабываемый день в компании юных дарований и на собственном примере рассказали, чем же очаровать жюри конкурса. Ведь в 2000 году, ровно десять лет назад, Алёна Омаргалиева одержала победу в конкурсе «Черноморские игры - 2000» с песней «Ты не со мной». Тамерлан и Алёна исполнили для гостей и участников фестиваля шесть песен со своего будущего дебютного альбома, среди которых и заводной, жизнерадостный трек «Всё будет хорошо», клип на который отснят и стартует в эфире телеканалов уже в сентябре. Впервые вместе с дуэтом выступил балет. До этого момента хореография не использовалась в номерах проекта, но этот эксперимент, судя по реакции гостей, удался. Особенно горячо принимали их летний хит «Хочу с тобой» - песня завела ребят, и они дружно подпевали Тамерлану и Алёне слово в слово. Выступление на «Черноморских играх» стало для r`n`b проекта настоящим путешествием в беззаботное детство: - Как только мы приехали на место проведения фестиваля, толпа детей просто набросилась на нас с просьбами дать автограф или сфотографироваться с ними. Мы не отказали никому, ребята просто покорили нас своей искренностью. Многие юные исполнители говорили, что хотят петь r`n`b и стараются быть похожими на нас. Это было очень приятно! - рассказали Тамерлан и Алёна. По завершению выступления на сцене фестиваля «Черноморские игры» Тамерлан и Алёна Омаргалиева вместе с малышнёй отправились гулять к морю. Дружеские посиделки на пляже закончились весёлым купанием в тёплом ночном море, ведь в плотном творческом графике дуэту нечасто выпадает шанс хорошо отдохнуть!