Элвис Костелло выпускает новый альбом

Американский рок-исполнитель Элвис Костелло объявил о дате релиза нового студийного альбома. Пластинка появится на прилавках магазинов в США 2 ноября. Европейские же поклонники Костелло смогут услышать пластинку под названием «National Ransom» неделей раньше. Запись альбома велась на студиях в Нью-Йорке и Нэшвилле. Последний на данный момент лонгплэй Костелло датируется 2009 годом. Трек-лист «National Ransom»: 1.National Ransom 2.Jimmie Standing In The Rain 3.Stations Of The Cross 4.A Slow Drag With Josephine 5.Five Small Words 6.Church Underground 7.You Hung The Moon 8.Bullets For The New-Born King 9.I Lost You 10.Dr Watson, I Presume 11.One Bell Ringing 12.The Spell That You Cast 13.That's Not The Part Of Him You're Leaving 14.My Lovely Jezebel 15. All These Strangers