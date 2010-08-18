СРОЧНО! Лариса Долина и ее стилист отравились!

На Международный фестиваль пародий «Большая разница», который в эти дни проходит в Одессе, Лариса Долина приехала оценить пародию на себя, поставленную непревзойденной Нонной Гришаевой. Во время прогулок по городу к певице и ее другу-стилисту Руслану Юрше, в последнее время неотступно следующего за звездой, буквально привязалась продававшая пирожки жалостливая бабушка. Пирожки, конечно, никак не вписывались в рацион сидящих на диете звезд, но после длительных уговоров Лариса сдалась. Певица рассказала, что ее бабушка когда-то так же продавала пирожки и трубочки со сгущенкой и предложила Руслану: «Давай, Руся, по пирожку?!» — Это были домашние пирожки с капустой, и если бы не спортивный режим, кажется, съел бы их штук пять, — говорит топ-стилист российского бомонда Руслан Юрша. — Уже через час, находясь в гостинице, я почувствовал недомогание. Признаки отравления были налицо. А готовиться к съемкам фестиваля нужно было уже через четыре часа! Когда я позвонил Ларисе Александровне сообщить об этом, оказалось, что ее мучают те же симптомы. Ситуация усугублялась жуткой жарой, ведь в Одессе в эти дни устойчиво сохраняются + 30 в тени. На помощь звездам пришлось экстренно вызывать скорую помощь. Несмотря на сохранявшиеся признаки отравления, вечером того же артистка в новом образе платиновой блондинки от своего стилиста героически появилась на фестивале. Никто из зрителей о проблемах излучающей счастье любимой певицы, естественно, не догадался.