Лолита и Юдашкин не будут свидетелями на свадьбе Моисеева!

Непредсказуемое «Дитя порока» в последнюю минуту отдало предпочтение молодому певцу Владимиру Брилёву Как известно, 55-летний Борис Моисеев женится на американке Адель Тодд. Сейчас активно идет подготовка торжества, но вся информация держатся в строжайшем секрете. Однако на вечеринке в клубе «Рай» журналисту нашего издания интересные подробности «слил по неосторожности» друг Моисеева, один из участников его балета … — Свадьба состоится 15 сентября в Красной Поляне под Сочи, всего приглашено около 70 человек. Юдашкин уже сшил для Бори бежевый костюм с кружевными вставками. Главными аксессуарами станут шляпа-котелок и резная трость. При этом Юдашкин, сославшись на какие-то семейные проблемы (о чем известно только ему и Моисееву), свидетелем не будет. Боря на него не обиделся, видимо, действительно неожиданно случилось что-то серьезное. Вместо Юдашкина на роль «почетной свидетельницы» Моисеев планировал позвать Лолиту, однако в последний момент непредсказуемый певец отдал предпочтение своему молодому другу— певцу Владимиру Брилёву. В последнее время они неразлучны, Вова помогает Боре по всем оргвопросам... Подтвердила свое присутствие на празднике и Алла Борисовна, поэтому, как ни старался Боря сделать тихий скромный вечер, все пройдет с помпой, в духе нашего эпатажного маэстро, — рассказал источник.