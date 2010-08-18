TALANT Group выступила против пиратства

TALANT Group, одна из крупнейших структур шоу-бизнеса в СНГ, начала масштабную борьбу с «сувенирным» пиратством. Об этом, а также о законодательной инициативе компании было заявлено на пресс-конференции. «В последнее время участились случаи незаконного использования изображений артистов TALANT Group в производстве сувенирной продукции. С одной стороны, это является своеобразным промо наших продюсантов Бориса Апреля, Макса Барских, группы REAL O, дуэтов Дантес&Олейник, Карлос&Пиндос и свидетельствует о популярности исполнителей. Но, с другой стороны, используемые фото, а также продукция в целом, зачастую, имеют низкое качество. Это негативно сказывается на имидже артистов и может нанести вред конечному покупателю, большая часть которых – дети и подростки», – отметил Борис Бронштейн, президент TALANT Group. Низкое качество контрафактной сувенирной продукции беспокоит и самих артистов. Владимир Дантес и Вадим Олейник, изображения которых часто тиражируются незаконно, так прокомментировали ситуацию: «Иногда, при виде своих изображений на сувенирной продукции, фото для которых, между прочим, чаще всего сделаны на «мыльницу» после концертов или скачаны из Интернета, возникает мысль «Неужели это я?». Хочется, чтобы сувенирная продукция доставляла эстетическое удовольствие покупателю и не представляла нас в невыгодном свете». TALANT Group инициирует внесение ряда изменений в законодательные акты в сфере интеллектуальной собственности. В письме, составленном для предоставления в Министерство образования и науки Украины, предлагается ввести в законодательство понятия «фотографическое произведение» и «имидж артиста», обозначить вознаграждение за их использование репрографическим способом. «Мы понимаем, что бороться с пиратством необходимо на общенациональном уровне, поэтому со своей стороны инициируем внесение соответствующих изменений в законодательство Украины. Наша цель – не получение сверхприбыли за счет вознаграждений за использование образов исполнителей. Мы боремся за качество конечной продукции и таким образом хотим защитить права и имидж наших артистов», – резюмировал Борис Бронштейн. Участники пресс-конференции выразили надежду, что инициативу поддержат и органы исполнительной и законодательной власти, и другие игроки рынка.