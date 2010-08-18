Заслуженную артистку Узбекистана лишили лицензии

Заслуженную артистку Узбекистана, певицу Ферузу Джуманиязову лишили лицензии на занятия гастрольно-концертной деятельностью. Причиной таких санкций стали гастроли Ферузы в Таджикистане без разрешения узбекских властей. В середине июля Феруза дала ряд концертов в Таджикистане. Однако она не обращалась за специальным разрешением на проведение этих выступлений, которое исполнители должны получать в государственном эстрадно-концертном объединении «Узбекнаво». Отзыв лицензии означает также, что выступления певицы не будут транслироваться по узбекскому телевидению и радио.