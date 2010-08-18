Настя Задорожная устроила секс-танцы на барной стойке

16 августа в Петербурге прошли съёмки нового клипа Насти Задорожной на песню "С ночи до утра" совместно с молодым дуэтом М16. Клипмейкером стал Александр Игудин. "С ночи до утра" - это саундтрек к фильму "Клуб счастье", который появится на больших экранах в октябре этого года. В главной роли, конечно, Настя Задорожная. В фильме Настя сыграла дерзкую танцовщицу "go-go" Ингу, которая работает в клубе и ищет своё счастье. Клубная тема для Насти остаётся актуальной. Как призналась Задорожная, для съёмок ей пришлось изрядно попотеть, чтобы вернуть идеальную фигуру. Настя Задорожная: "Недавно у меня были проблемы с весом, но теперь всё в прошлом, я в отличной форме. Конечно, съёмки в фильме на меня очень повлияли. А танцами я занималась всю жизнь, поэтому вжиться в роль танцовщицы "go-go" для меня было не сложно. Сама я фильм ещё не видела". Съёмки же клипа проходили в питерском баре XXXX, Задорожной пришлось весь день танцевать на барной стойке в ботфортах на высоких каблуках. "Я понимаю, что любая девушка на каблуках выглядит лучше, чем без них, поэтому игра стоит свеч". "С ночи до утра" - это наша первая работа с режиссёром Александром Игудиным и я надеюсь на дальнейшее сотрудничество", - призналась «Новостям шоу-бизнеса NEWSmusic.ru» Настя. Чтобы придать правдоподобность всему происходящему, стойку, где танцевала Настя, время от времени поливали кока-колой и алкоголем. "Мне уже страшно не только танцевать, но даже стоять на этом липком месте", - переживала Задорожная. Тем не менее, Настя успевала позаботиться и о своих молодых коллегах - М16, которым ловко промокала лоб салфеткой, не дождавшись гримёра. За съёмочным процессом наблюдал друг Насти Сергей Славнов, который специально приехал поддержать девушку. Сергей буквально снял весь клип на телефон, чтобы стать одним из первых обладателей редких кадров. В перерывах между съёмками, заботливый Славнов аккуратно снимал с барной стойки уставшую Настю.