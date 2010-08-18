Группа «Аквариум» выпустила альбом в помощь пострадавшим от пожаров

Группа «Аквариум» выложила в Сети свой новый альбом под названием «Наша жизнь с точки зрения деревьев». Пластинка доступна для скачивания потреково или целиком на сайте Kroogi.ru. Группа распространяет записи не бесплатно — за скачивание каждого трека необходимо заплатить как минимум один цент. В ближайшие четыре недели 60 процентов средств, вырученных от продажи альбома, будут передаваться фонду Елизаветы Глинки «Справедливая помощь». Этот фонд занимается сбором средств на помощь пострадавшим от лесных пожаров. Всего в альбом вошло 10 композиций. Они были написаны Борисом Гребенщиковым в 1987 году, а записаны на концертах в 1988-89 годах. Некоторые из песен присутствовали на бутлегах «Аквариума». Но официально они изданы только сейчас. «Выпуском этого альбома мы завершаем музыкальный пейзаж, над которым Аквариум работал в 80е годы. Сегодня – в какой-то мере - мы восполняем пробел, существовавший долгие годы; теперь и этот альбом – ваш. Он собран – частично - из концертных записей тех лет, частично – из записей, сделанных в 88-89х годах в студии ДК Связи и на Мосфильме. В «оффлайне», мире ценностей, которые можно потрогать руками – другими словами, на CD - альбом выйдет осенью, а до тех пор он будет легально доступен для скачивания здесь, на «Кругах» Песни, написанные тогда среди лесов и холмов Валдая, сегодня при Вашем участии смогут оказать помощь тем, кто в ней нуждается сейчас. Помощь из прошлого - в настоящее, на благо всех живых существ. Спасибо всем, благодаря кому эти песни появились на свет, были записаны и существуют по сей день», - говорится в опубликованном в блоге доктора Лизы сообщении Бориса Гребенщикова. Наряду с «Нашей жизнью с точки зрения деревьев» Аквариум выложил на том же ресурсе альбом «Феодализм», который вышел в 2002 году, хотя должен был появиться еще в 1989. Группа уже неоднократно распространяет свои записи через эту социальную сеть. Так, в прошлом году там был размещен 27- студийный альбом питерских рокеров «Пушкинская, 10».