Вся дискография «Мегаполиса» выложена в Сеть

Московская рок-группа «Мегаполис» выложила в Интернет все свои композиции, записанные за 23 года существования коллектива. «Мегаполис» вступил в сетевое сообщество творческих личностей «Kroogi.ru». В аккаунте группы собраны лучшие альбомы, включая последнюю пластинку «Супертанго», которая вышла в этом году. К песням добавлены подробные аннотации, тексты. Также на страничке собраны фотографии и клипы коллектива. Для пользователей ресурса Facebooke есть дополнительный бонус. Они могут добавить приложение с альбомом «Супертанго» на свою страничку, поблагодарив музыкантов на словах или материально. «Наконец можно успокоиться! Впервые все песни, записанные «Мегаполисом» за 20 лет, собраны и лежат в свободном доступе в одном месте. Как-будто всех детей вместе собрал», - сказал вокалист Олег Нестеров.