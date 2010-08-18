Хью Джекман не станет «Человеком из Эйвон»

Долгое время к проекту «Человек из Эйвон» приписывали звезду «Людей Икс» - актера Хью Джекмана. Однако Хью больше не связан с новым проектом Кевина Лимы. Причиной этому является занятость Джекмана подготовками к роли Росомахи. По данным oKino.ua, речь идет о ленте «Люди Икс: Начало. Росомаха 2». Картина пока не обзавелась режиссером. Однако сценарист уже определился – им стал Кристофер МакКуорри. Зрителям будет поведана история Росомахи, который сбегает в Японию после тех событий, которые имели место в первой части. По-видимому, кинокомпания Fox намерена запустить производство картины уже в начале 2011 года. Однако до второй части «Росомахи» Хью Джекман может принять участие в драме Ли Дэниелса «Сельма». Планируется, что Хью перевоплотится в шерифа Джима Кларка. Несмотря на то, что актер набрал лишних 13 килограмм для этой роли, проект все-таки был заморожен этой весной. Что касается «Человека из Эйвон», так Джекман должен был играть героя, который остался без работы. Погрязнув в финансовых проблемах, он использует свой шарм для того, чтобы распространять среди женщин косметику. Несмотря на то, что главную роль в этой картине Хью не исполнит, он все-таки будет причастен к проекту – как продюсер.