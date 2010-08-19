«Мстителей» будут создавать в 3D

Создатели картины «Мстители» приняли решение о том, чтобы снимать картину сразу в стереоскопическом формате. Таким образом, лента, основанная на комиксах Marvel, выйдет сразу в 3D. По данным oKino.ua, старт съемочного процесса фильма будет взят в феврале 2011 года. Режиссерское кресло проекта занял Джосс Уидон. Зрители знакомы с ним по таким лентам, как «Светлячок», а также «Баффи, истребительница вампиров». «Мстители» соберут воедино известных супергероев. В «Железном человеке 2» авторы прямо сказали об этом в конце фильма. Всех героев – Тора, Капитана Америку, Железного человека, Черную вдову и других – будет объединять вместе желание побороть зло. Недавно были официально названы имена актеров, которые появятся в фильме «Мстители». Так роль Халка досталась Марку Руффало; Роберт Дауни-младший предстанет в «железном» образе. Также в картине снимутся Дон Чидл, Сэмюэль Л.Джексон, Скарлетт Йоханссон. Одновременно с «Мстителями» ведется работа по созданию таких фильмов как «Капитан Америка: Первый мститель» и «Тор». Эти ленты будут сниматься в классическом формате, и лишь после их переконвертируют в 3D.