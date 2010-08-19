Дольф Лундгрен посвятит новый проект Швеции

После грандиозного возвращение в кино, которое начинается с большого экрана, вдохновленный Дольф Лундгрен поделился планами на будущее. По данным oKino.ua, в настоящий момент актер работает над книгой по заказу шведского издательства. Дольф так отзывается о своем произведении: «Я пишу о фитнесе, а также о его роли в моей жизни. В Лос-Анджелесе, куда я прибыл, пройдет фотосессия для книги». После того, как будет завершена работа над книгой, Лундгрен приступит к сценариям, которые никак не может завершить. Речь идет о таком проекте как «Skin Trade». В этой картине Дольф раскроет тему торговли людьми. Лундгрен отмечает: «Я надеюсь, что какой-нибудь знаменитый актер согласится сыграть главную роль в моем фильме. А я бы составил ему компанию. Было бы здорово, если бы удалось выбить побольше бюджет на картину!». Отметим, что «Неудержимые», где Дольф сыграл умного парня-полиглота, заработал в первый уик-энд 35 миллионов долларов. Актер надеется, что успех фильма повлияет на будущие его проекты. Кстати, в этом году Лундгрен выступал на конкурсе «Евровидение». Дольф надеется, что после его выступления зрители перестанут его воспринимать как «тупого блондина».