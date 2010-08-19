Тина Канделаки раскрывает секреты своей стройной фигуры

Обладательница титула «Самая сексуальная телеведущая» по версии Top 10 Sexy рассказала о том, как ей удается всегда оставаться в отличной форме и почему она не стала самой пышнотелой ведущей на нашем ТВ. По заверениям Тины, ее рацион очень простой: В молодости любила все калорийное, неполезное, ведь я – девушка южная. Сейчас же питаюсь совсем по-другому. С утра стараюсь есть кашу на воде, какой-нибудь фрукт, например киви или яблоко. Что-нибудь легкое, потому что в течение дня обязательно перекусываю яблоками, морковью и т.д. На обед могу съесть немного рыбки с овощами, чуть-чуть сыра. У меня в машине всегда есть яблоки, миндаль – это меня спасает от голода. Ужин чаще всего предпочитаю пропустить. Я отказалась от мяса много лет назад. И могу сказать, что этот поступок спас меня от лишних килограммов в дальнейшем, так как вегетарианство предполагает увеличение количества овощей в рационе. Все знают, что я мясо не ем, поэтому в меня уже давно перестали его запихивать силой. Помимо всего прочего, я много и регулярно занимаюсь спортом и не пропускаю занятия. А если «прогул» случается – на то есть уважительная причина. Если ты – телеведущий и мелькаешь все время на экране, то нужно следить не только за тем, что ты говоришь, но и как выглядишь, потому что телеведущая все-таки должна умещаться в экран телевизора. Вот раньше я могла купить вкусный лаваш, завернуть в него сулугуни, помидоры, зелень. Да еще предварительно намазать на хлеб масло. Но, конечно, если продолжать так калорийно питаться, то очень скоро станешь весьма пухлой телеведущей, а может, я бы была и самой пышнотелой телеведущей.