Нонна Гришаева увеличила грудь

Актрисе Нонне Гришаевой пришлось нарастить грудь, а Александру Олешко переодеться в женскую одежду и надеть каблуки. В Одессе завершился фестиваль "Большая разница". Гришаева пародировала телеведущую Анфису Чехову, чьи формы не дают покоя мужчинам и папарацци, а Олешко появился в образе Ренаты Литвиновой. Гостей и зрителей развлекали также Леди Гага, певшая с Михаилом Боярским, Людмила Гурченко и Верка Сердючка. В завершение фестиваля на красной дорожке появились даже президент Украины Виктор Янукович и экс-премьер Юлия Тимошенко. Но затмила всех на празднике подставная Алла Пугачева. Примадонна прибыла в сопровождении такого же ненастоящего Максима Галкин. Победителем конкурса молодых талантов пародии стал 18-летний Андрей Баринов из Ужгорода, исполнивший роль Аллы Борисовны. В качестве приза Андрей получил контракт на постоянную работу в труппе "Большой разницы", а также автомобиль. Гости фестиваля успели и отдохнуть. Тина Канделаки и Михаил Боярский, которые были членами жюри, не упустили возможности позагорать на местном пляже и окунуться в Черном море, а Нонна Гришаева с удовольствием прошлась по родному городу и пообщалась с родственниками. После самого конкурса в одесском клубе состоялась закрытая вечеринка, где участники и организаторы смогли отметить первый фестиваль. Лариса Долина развлекалась в компании близких друзей, а ведущие шоу Иван Ургант и Александр Цекало предпочли общаться с супругами, пишет "Труд".