Дж. Дж. Абрамс спродюсирует «7 минут в раю»

Мы, честно говоря, уже утомились считать анонсированные проекты Джей Джея Абрамса — у него в шкафу их скопилось столько, что дверка трещит. Но если к маэстро обращается давний друг, да еще приносит с собой хорошую идею — отчего же не помочь? Идея постановщика сериала "Остаться в живых" Джека Бендера заключается в том, что если уж экранизацией компьютерных игр, да и даже настольных, уже никого не удивишь, то нужно браться за обычные игры, которыми развлекаются на вечеринках скучающие подростки. Правила игры "7 минут в раю", давшей название будущему фильму, позволяют случайно выбранной паре из числа играющих уединиться в чулане и 7 минут делать все, что захочется. Сюжет, предложенный Бендером, звучит так: вылезают парень и девушка из шкафа, а всех их друзья мертвы! Постановкой триллера займется сам Бендер, уже подписавший контракт с компанией Bad Robot. Абрамс продюсирует. Сроки пока не называются. ...И вот здесь, конечно, для Голливуда открываются богатые перспективы. Ведь детско-подростковые игрища — это настоящий кладезь кинематографичеких идей. И если Голливуд все не прошляпит, то вскоре мы сможем увидеть на наших голубых экранах зомби-хоррор "Съедобное-несъедобное", эротическую комедию "Бутылочка" и драму из жизни глухонемых "Крокодил".