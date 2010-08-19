Киркоров отправит коллег в дом ветеранов

Филипп Киркоров построит в Крыму дом для ветеранов эстрады. Певец пояснил, что таким образом решил распорядиться участком земли, который полагается ему как "почетному гражданину города Ялты". 19 августа это звание ему присвоит мэр Ялты, где король российской поп-музыки выступает со своим шоу в концертном зале "Юбилейный". "Я действительно на протяжении 20 лет регулярно приезжаю в этот замечательный черноморский город и с удовольствием пою для его жителей и многочисленных гостей, - цитируют слова Киркорова "Известия.ру". - При этом я меньше всего думал о том, что за мои концерты мне присвоят высокое звание "Почетного гражданина Ялты", да еще и наделят участком крымской земли". Решив возвести дом для ветеранов эстрады, Филипп Киркоров, конечно же, не забыл и о себе любимом. "Лет через двадцать мы соберемся в этом доме теплой компанией - Леня Агутин, Володя Пресняков - усядемся у телевизора и начнем обсуждать "Песню-2030", - острит Киркоров. Впрочем, пока ему о старости думать некогда. Из Ялты его маршрут лежит на другой черноморский курорт. К слову сказать, по словам организаторов гастролей, в этом летнем сезоне Филипп Киркоров стал абсолютным рекордсменом по сборам в Крыму и на курортах Кавказа. К тому же на сегодняшний момент он единственный артист, после Аллы Пугачевой, которая уже завершила свою сценическую карьеру, выступающий стабильно с аншлагами по всей стране, ближнему и дальнему зарубежью, заявляют его представители.