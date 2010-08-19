Gogol Bordello решили выступить за Украину на «Евровидении»

Американская группа Gogol Bordello, лидером которой является украинский эмигрант Евгений Гудзь, подала заявку на участие в конкурсе "Евровидение" от Украины. Об этом сообщает "Обком". О подаче заявок от украинских претендентов на участие в конкурсе рассказал вице-президент Первого Национального телеканала Валид Арфуш. По его словам, всего в адрес организаторов поступило уже около 50 заявок. Помимо Gogol Bordello на право представлять Украину в песенном конкурсе претендуют Андрей Данилко, певицы Джамала, Анастасия Приходько и Юлия Войс, группы "Заклепки" и "Пара Нормальных", участники "Фабрики звезд" - Алексей Матиас и Дмитрий Каднай, а также другие исполнители. Отметим, что Данилко и Приходько уже выступали на конкурсах "Евровидение". Андрей Данилко занял второе место в 2007 году, исполнив в образе Верки Сердючки песню "Dancing Lasha Tumbai", текст которой созвучен словам "Russia goodbye". Анастасия Приходько выступала на конкурсе "Евровидение" от России и заняла в 2009 году 11-е место с песней "Мамо". Группа Gogol Bordello, базирующаяся в Нью-Йорке, имеет интернациональный состав, включающий в себя музыкантов из России, Украины, США, Израиля, Эфиопии, Англии и Эквадора. С 1999 по 2010 год группа выпустила пять полноценных альбомов, а также один диск формата EP и четыре сингла. За это время музыканты Gogol Bordello также успели посотрудничать с известными продюсерами и музыкантами, среди которых Стив Альбини, Рик Рубин и Мадонна.