Альбомы «Pink Floyd» исчезли из интернет-магазинов

Некоторые альбомы из дискографии Pink Floyd перестали продаваться на iTunes, Amazon.com и в других интернет-магазинах, сообщается на сайте ClashMusic. Причиной того, что записи группы пропали из продажи, стало завершение контракта с лейблом EMI. Pink Floyd заключали со звукозаписывающей компанией два договора: в одном речь шла обо всех альбомах до "The Dark Side of the Moon", в другом - о всех оставшихся пластинках коллектива. Pink Floyd выпустили диск "The Dark Side of the Moon" в 1973 году. После этого группа записала и издала такие известные альбомы, как "The Wall", "Animals" и "Wish You Were Here". Из-за того, что срок действия второго договора с EMI завершился, эти записи больше нельзя купить в Сети: в настоящее время за продажу поздних альбомов группы в интернете не отвечает ни один лейбл. Pink Floyd знали, что договор с EMI завершается, и предложили сотрудничество нескольким другим крупным лейблам. Однако переговоры затянулись. Отметим, что в 2008 году лейбл EMI выпустил компиляцию "Oh, By the Way", в которую вошли все 14 студийных альбомов Pink Floyd. Это издание до сих пор можно приобрести на iTunes.