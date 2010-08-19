Майкл Дуглас боится операции, так как может потерять голос

Недавно 65-летнему актеру Майклу Дугласу диагностировали рак гортани - теперь оскароносную знаменитость ждет восьминедельный курс радио- и химиотерапии, а вот оперирование опухоли для Дугласа "крайне нежелательно". Дело в том, что в случае хирургического вмешательства его голос может непредсказуемо измениться или вовсе пропасть, сообщает The Daily Mail. Первые подозрения на онкологическое заболевание появились у врачей несколько недель назад, когда актер стал жаловаться на затруднения при разговоре и глотании. Обследование подтвердило наличие опухоли. Напомним, что в прошлом Майкл Дуглас был заядлым курильщиком. Несмотря на плохое самочувствие, вызванное тяжелым недугом, сам Дуглас настроен оптимистично, о чем успел заявить прессе. Врачи разделяют его оптимизм и надеются, что киноактер полностью выздоровеет - ведь диагностированный на ранней стадии рак гортани вылечивается в 80% случаев. В борьбе с болезнью Майкла Дугласа поддерживает его верная супруга, актриса Кэтрин Зета-Джонс. По словам близких знакомых звездной пары, Зета-Джонс отказалась от участия в нескольких крупных проектах, чтобы все время быть рядом с мужем. Майкл Дуглас родился в семье легендарного актера Керка Дугласа и актрисы Дианы Дуглас Дэррид. Он известен по таким фильмам, как "Роман с камнем", "Уолл-стрит", "Основной инстинкт", "Роковое влечение" и "С меня хватит!". Дуглас является двукратным обладателем премии "Оскар" - за главную роль в фильме "Уолл-стрит" и за продюсирование картины Милоша Формана "Пролетая над гнездом кукушки". Кроме того, за работу в картине "Уолл-стрит" он был удостоен звания актера года. Осенью 2010 года состоится премьера фильма "Уолл-стрит 2: Деньги никогда не спят". В сиквеле Майкл Дуглас сыграл одну из главных ролей, а также стал продюсером картины. В 2000 году Майкл Дуглас женился на британской актрисе Кэтрин Зета-Джонс, которая, кстати, родилась в тот же день, что и сам Дуглас - 25 сентября, но на 25 лет позже. У пары двое детей. В апреле 2010 года сын актера от первого брака, 31-летний Кэмерон Дуглас, был приговорен нью-йоркским судом к пяти годам лишения свободы за торговлю наркотиками.