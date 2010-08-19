Бойфренд Дрю Берримор появился на ТВ с «пиратским» iPhone

Бойфренд Дрю Берримор, американский актер Джастин Лонг (Justin Long), снимавшийся в серии рекламных роликов компании Apple, появился в эфире ток-шоу на канале ABC со своим iPhone, который был подвергнут процедуре JailBreak (необходима для инсталляции ПО из неофициальных источников), сообщил в среду техноблог Engadget. Во время ТВ-шоу Лонг рассказывал зрителям о своей SMS-переписке, и изображение с его iPhone транслировалось на большой экран. Среди других иконок в меню смартфона оказалось приложение Cydia, которое позволяет устанавливать программы на взломанные устройства iPhone, iPad и iPod touch из альтернативного (читай: нелегального, с точки зрения Apple) репозитория, минуя официальный интернет-магазин App Store. Многие программы, доступные через Cydia, нарушают требования Apple к стороннему программному обеспечению, что не позволяет им попасть в App Store. За свою актерскую карьеру Лонг сыграл несколько десятков ролей в фильмах и сериалах, однако не меньшую известность ему принесла серия рекламных роликов Get a Mac. Они построены на противопоставлении компьютеров Mac и PC, роли которых исполняют Джастин Лонг и Джон Ходжман (John Hodgman) соответственно. Таким образом, на протяжении нескольких лет - с 2006 по 2009 год - пока выходили ролики Get a Mac, Лонг олицетворял технику Apple. Некоторые комментаторы предполагают, что осуществить процедуру JailBreak Лонга мог попросить продюсер ток-шоу, чтобы иметь техническую возможность показать зрителям картинку со смартфона актера. В пользу этого говорит тот факт, что иконка Cydia находится почти в конце меню (туда попадают последние установленные приложения), а за ней идет только программа TVOutTuner, которая инсталлируется из каталога Cydia и нужна для трансляции изображения со смартфона на внешний экран. В любом случае, у Джастина Лонга есть оправдание. В конце июля в американский закон о копирайте (DMCA) были внесены изменения, которые узаконили софт для телефонов, в том числе и iPhone, необходимый для установки любого программного обеспечения. Новые правила, однако, не помешают Apple в борьбе со взломом iPhone. Компания не сможет привлечь к суду пользователей, осуществивших процедуру JailBreak, но продолжит выпуск обновленных прошивок, которые делают смартфоны с JailBreak неработоспособными. Apple может также отказать владельцам таких аппаратов в гарантийном ремонте.