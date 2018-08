Blondie выпускают первый альбом за последние семь лет

Американская группа Blondie объявила о выходе нового альбома. Им станет работа под названием «Panic Of Girls», которая выйдет в начале 2011 года. «Panic Of Girls» станет девятой студийной пластинкой коллектива и первой за последние семь лет. Предыдущий лонгплэй «The Curse Of Blondie» вышел в 2003 году. Несколько новых песен поклонники группы уже могли слышать на живых выступлениях Blondie. По словам барабанщика коллектива Клема Берка, новые композиции были приняты публикой очень позитивно. Ожидается, что «Panic Of Girls» будет существенно отличаться от всех предыдущих работ Blondie. Однако, работая над новым материалом, музыканты не забывают и о концертных выступлениях. Так в августе пройдет мини-тур по городам США и Канады, а в ноябре и декабре этого года стартует серия выступлений под названием «Endangered Species Tour» в Австралии и Новой Зеландии. Кстати, именно жители Австралии смогут первыми услышать новый альбом Blondie, там дата релиза назначена на ноябрь 2010 года.