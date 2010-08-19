Пьеру Ришару в Киеве устроят церковную экскурсию

Невезучий блондин», знаменитый французский актер Пьер Ришар (Pierre Richard) и его сын Кристофер Дефэй в сентябре приедут в Киев. Они привезут в Украину спектакль «Пьер Ришар. До востребования», который пройдет 15-17 сентября на сцене театра им. Ивана Франко. В своих пожеланиях относительно проживания и условий работы Пьер Ришар оказался весьма скромен. Так, возить по Киеву 76-летнего Ришара будут на «Мерседесе», а поселят в отеле «Опера» в номере люкс (стоимость проживания в сутки - до 600 евро), оформленном либо во французском стиле, чтобы актеру было привычно, либо - Учитывая интерес Ришара к церковной архитектуре, ему устроят экскурсию во Владимирский собор, а также в Андреевскую церковь. Спектакль «Пьер Ришар. До востребования» складывается из откровенных ответов на не менее провоцирующие вопросы поклонников, которые, по словам Ришара, сотнями приходят ему со всего мира - от фанатов, студентов, политиков, самоубийц и ясновидящих. Сын Пьера Ришара во время спектакля будет аккомпанировать ему на контрабасе. русском, зная его любовь к русской культуре и традициям. Завтракать француз будет в отеле, а вот на обед и ужин комика будут возить в ресторан в центре Киева, в котором подают преимущественно блюда европейской кухни и играет живая музыка. Однако от украинских блюд актер вряд ли откажется, ведь от души нахваливал борщ пару месяцев назад, когда был в Харькове на кинофестивале, пишет газета «Сегодня». К себе в гримерку актер попросил всего лишь минеральную воду, кофе и чай.