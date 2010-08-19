Jamiroquai выпускают новый альбом

Британская фанк-группа Jamiroquai объявили о выходе седьмого студийного альбома. Выпускающим лейблом новой работы от известных исполнителей эйсид-джаза 90-х стал Universal Music Group. За свою карьеру группа, которую возглавляет вокалист и автор песен Джей Кей, выпустила 6 альбомов, проданных тиражом более 35 миллионов копий, получила множество музыкальных наград, включая «Грэмми» и 4 награды MTV, а их альбом «Travelling Without Moving» 1996 года попал в Книгу рекордов Гиннеса как самый продаваемый альбом в стиле фанк. Последний лонгплэй Jamiroquai датирован 2005 годом («Dynamite»). В начале 2010 года Джей Кей объявил фанатам, что они работают над новой пластинкой. Теперь же стало известно, что грядущий релиз получил название «Rock Dust Light Star». Первым синглом станет песня «White Knuckle Ride», которая появится в эфире радиостанций после 23 августа. Новый альбом от Jamiroquai поступит в продажу 1 ноября