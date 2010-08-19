СРОЧНО! Лера Кудрявцева скоро станет... бабушкой

39-летняя телеведущая Лера Кудрявцева в скором будущем станет бабушкой, сообщает Shoowbiz.ru. Поговаривают о том, что девушка ее единственного сына Жана, которого звезда родила от музыканта группы "Ласковый май" Сергея Линюка, беременна. Жану сейчас 20 лет, он учится на экономическом факультете академии им. Плеханова вместе с будущей матерью своего ребенка Еленой. Как пишет издание, молодой человек рад отцовству. А вот Леру перспектива стать бабушкой "не вдохновила" – якобы она даже настаивала на том, чтобы ее "невестка" избавилась от ребенка, и в результате ссор на эту тему Жан уходил из дома. Ранее в интервью газете "Труд" Кудрявцева признавалась, что "поставила себе цель быть хорошей свекровью, лишь бы ее сын был счастлив". "Это я себя так успокаиваю, но не факт, что так и будет. Говорю, что я не лезу в жизнь своего ребенка: он сам будет выбирать девушку", - откровенничала Лера. По сведениям Gazeta.ua, сама теледива родила сына в 19 лет. Его отец - барабанщик группы ”Ласковый май” Сергей Линюк - оставил ее одну воспитывать ребенка.