«Україно, вставай!» : У Лены и Жени появится новый сосед

22 августа на телеканале «Интер» состоится премьера нового сезона программы «Україно, вставай!». Телезрители по-прежнему смогут просыпаться по воскресеньям под шутки забавной семейной пары – Лены (Елена Кравец) и Жени (Евгений Кошевой). Правда, теперь юмора в программе станет еще больше: у главных героев появится еще один сосед – Юрий Николаевич, роль которого исполнит «квартальщик» Юрий Крапов! О персонаже: Юрий Николаевич актер по профессии, да и по жизни тоже. Жизненных ролей у него даже больше чем в кино и театре. Новый герой предстанет в сериале как настоящая творческая личность, интеллигент, говорящий цитатами из театральных пьес. Юрий Николаевич берется за любые роли: снимается в рекламе, в массовке и в других «больших» проектах. В каждой серии «Україно, вставай!» он будет появляться в новом образе, и преподносить самые неожиданные сюрпризы. Смотрите с 22 августа новые выпуски программы «Україно, вставай!» по воскресеньям в 10:00 на телеканале «Интер».