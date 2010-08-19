Родители Майкла Джексона решили развестись

Родители Майкла Джексона - Джо и Кэтрин - решили развестись после 60 лет законного брака. Об этом стало известно газете The Daily Star. По информации издания, 80-летняя Кэтрин Джексон уже подала все необходимые бумаги в суд. Именно она выступила инициатором расторжения брака. По словам близкого друга семьи Джексонов, мать поп-певца, который скончался в июле 2009 года, решила подать на развод после того, как ее супруг в одном из своих интервью возложил на нее ответственность за смерть их сына. 81-летний Джо Джексон заявил, что неоднократно просил жену постоянно быть рядом с сыном, однако та отказывалась, аргументируя это тем, что Майклу нужно личное пространство. Как заявил источник, близкий к Джо и Кэтрин Джексонам, отношения пары разладились уже давно, но мать "короля поп-музыки" не хотела разводиться по религиозным соображениям - "как свидетельница Иеговы она полагала, что брак - это навсегда". Джо и Кэтрин Джексоны давно не живут вместе, однако официально они все еще состоят в браке. Мать Майкла Джексона воспитывает троих детей своего сына, дочь и двух сыновей - Пэрис, Принса Майкла и Принса Майкла II (более известного как Бланкет). Когда суд приступит к рассмотрению документов на развод, поданных Кэтрин Джексон, пока не сообщается.