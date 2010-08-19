Роберт Паттинсон cтал самым сексуальным

Звезда вампирской саги «Сумерки» Роберт Паттинсон признан самым сексуальным мужчиной года по версии женского журнала Glamour Следом за 24-летним актером в рейтинге, составленном на основе опроса читательниц издания, разместился его коллега по «Сумеркам», 18-летний Тэйлор Лотнер. Третье место хит-парада самых сексуальных мужчин досталось Иэну Сомерхолдеру, исполнителю роли Дэймона Сальваторе в телесериале «Дневники вампира», передает Lenta.ru. Интересно, что и четвертая позиция списка осталась за актером из вампирской картины, австралийцем Ксавьером Сэмюэлем, сыгравшим в третьем фильме саги «Сумерки» - «Затмение». Замыкает пятерку самых сексуальных мужчин Келлан Латс, исполнитель роли вампира-вегетарианца в «Сумерках». Вторую половину десятки открывает 47-летний Джонни Депп, который в 2009 году занял второе место в списке Glamour. Помимо Деппа, который регулярно попадает в подобные списки, лидерские позиции сдали и другие признанные секс-символы. Так, Дэвид Бекхэм опустился с четвертого места на 21-е, Брэд Питт - с пятого на 33-е, а Джордж Клуни - с седьмого на 35-е. С полным списком самых сексуальных мужчин по версии журнала Glamour, можно ознакомиться на официальном сайте издания. Рейтинг состоит из 50 позиций.