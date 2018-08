Дэвид Гилмор выпустит 3D-альбом

Гитарист и вокалист группы Pink Floyd Дэвид Гилмор и британский электронный дуэт The Orb объединились для записи совместной пластинки. Как сообщает Undercover, музыкант и его коллеги-электронщики задумали выпустить альбом в формате 3D60, позволяющем создавать "объемные", нестандартные по звучанию записи. Диск, над которым Гилмор работал вместе с The Orb, получил название "Metallic Spheres". Процесс записи альбома проходил под контролем продюсера Мартина Гловера (он работает под псевдонимом Youth), который также является басистом британской группы Killing Joke и участником проекта Пола Маккартни The Fireman. Ожидается, что релиз альбома состоится в октябре 2010 года. Трек-лист совместной работы музыкантов пока не обнародован, поэтому не ясно, сколько композиций будет издано. The Orb намерены дать несколько лазерных шоу, посвященных выходу "Metallic Spheres". Эти представления состоятся в Лос-Анджелесе и Нью-Йорке. Формат 3D60 полностью совместим со всеми существующими форматами аудиозаписей. Прослушивать композиции, записанные в 3D60, можно даже через обычные стереонаушники.