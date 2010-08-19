Представители Кудрявцевой опровергли слух, что звезда станет бабушкой

Слухи о том, что 39-летняя телеведущая Лера Кудряцева в скором времени станет бабушкой, не подтвердились. Представители Леры официально опровергли этот домысел. Как сообщили Glomu.Ru в пресс-службе теледивы, "информация о том, что Кудрявцева станет бабушкой, не соответствует действительности". "Это полный бред!" - сказала ассистент PR-директора Леры Кудрявцевой Мария Любимова. "Эту утку запустили в СМИ еще в прошлом году и вот теперь "в мертвый сезон" решили, по-видимому, вспомнить", - добавила собеседница редакции. Единственный сын Кудрявцевой, 20-летний Жан Линюк, учится на экономическом факультете академии им. Плеханова. Теледива родила его в 19 лет. Отец Жана - барабанщик группы "Ласковый май" Сергей Линюк - оставил Леру одну воспитывать ребенка.