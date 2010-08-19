Майя Плисецкая госпитализирована с переломом шейки бедра

Легендарная балерина Майя Плисецкая госпитализирована в московскую больницу с серьезной травмой бедра, сообщил в четверг РИА Новости источник в московской скорой помощи имени Пучкова. "Сегодня утром наша бригада отвезла ее (Плисецкую) в больницу №59 с переломом шейки бедра", - сказал собеседник агентства. По его словам, возможно, Плисецкой придется перенести хирургическое вмешательство. При переломах шейки бедра, особенно в пожилом возрасте (Плисецкой 84 года) травматологи ставят металлический штифт на месте перелома. Источник отметил, что ГКБ № 59 хорошо себя зарекомендовала как больница травматологического профиля.