Нина Русланова победила страшную болезнь

Полгода назад советская и российская актриса театра и кино Нина Русланова попала в больницу с сердечным приступом. Главной опорой народной артистки России стала ее дочь Олеся. В свои 64 года Нина Русланова продолжала много работать и активно гастролировать. Но тяжелый недуг практически лишил ее возможности ходить и разговаривать. Мало кто верил, что она сможет вернуться к полноценной жизни. В конце весны Нина Ивановна пошла на поправку. Она отдыхала и набиралась сил в санатории. Дочь разрывалась между мамой и маленьким сыном Костей, который родился в конце прошлого года. Больше поддержки Нине Руслановой ждать было неоткуда. Любимого мужчины у актрисы сейчас нет. Спустя какое-то время артистку видели в одной из столичных клиник на плановом обследовании. Каждый шаг давался звезде очень тяжело. Дочь всегда была рядом с актрисой. Ее старания не прошли даром - через полгода Нина Ивановна наконец пошла на поправку. По словам соседей Руслановой, сейчас она уехала на дачу. На природе намного легче переносить зной и смог. "Мама теперь себя хорошо чувствует, - рассказала Олеся "Экспресс-газете". - Мы все-таки смогли победить болезнь!" Вероятно, скоро Нина Ивановна вернется и на съемочную площадку. Сейчас в производстве находятся сразу несколько картин, в которых примет участие народная любимица.