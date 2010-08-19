Поклонников Седоковой обманули?

Самая сексуальная группа страны ВИА-Гра готовится к юбилею. Отметить свое 10-летие коллектив обещает большим концертом. Грандиозное торжество уже породила множество слухов. Так, например, говорят, что продюсер трио Константин Меладзе хочет собрать на одной сцене всех солисток, когда либо выступавших в коллективе, а в качестве десерта для поклонников сексуального трио возродить и золотой состав коллектива. Вера Брежнева, Надя Грановская и Анна Седокова - именно в таком составе Виа-Гра достигла пика своей славы, открыв новую эпоху сексуальности в шоу-бизнесе. Последнюю, к слову ждут с особым нетерпение - по слухам, этим выступлением вернувшаяся на днях из Америки Седокова откроет чреду собственных концертов уже в России. Однако будоражащая умы поклонников информация на деле оказалась лишь не имеющими под собой основания домыслами. Сама же Анна предупреждает - ее участие в концерте под большим вопросом. - Я бы и рада спеть с девочками, но пока с таким предложением мне никто не звонил и с Константином Меладзе мы ни о чем подобном не договаривались, - заверяет «Новости шоу-бизнеса NEWSmusic.ru» Седокова. - Поэтому сразу хочу предостеречь моих поклонников, придя на концерт, вы можете просто не увидеть то, что хотите. Но если так случиться, что мы снова соберемся, я обязательно всех извещу в моем блоге. Пока же вся эта информация не больше, чем просто слух.