Григорий Лепс обиделся на зрителя и ушел со сцены

Начало выступления Григория Лепса в евпаторийском концертном зале «Отдых» прошло как по маслу. Певец явился без опоздания и почти два часа выложился на сцене по полной. Сделав всего лишь небольшую паузу в три минуты. Зал был полный. Несмотря на то, что максимальная стоимость билетов - 650 гривен, что больше на 200 гривен, чем на концерты Киркорова. Певца задарили цветами. Он даже пошутил: - Ну, все, теперь у меня как у Баскова, - и аккуратно складывал цветы на сцене. В завершении концерта публика аплодировала и вызывала Лепса на бис. И все бы ничего, певец охотно шел на контакт со зрителями и пел помимо программы. Однако один парень, проигнорировал предупреждение в начале выступления не снимать на фото и видео исполнителя. Достав свою видеокамеру, он начал снимать Лепса. Реакция певца была однозначной, пишет "КП". - Вот теперь пусть этот парень вам и поет, - сказал Григорий. Затем он развернулся и покинул сцену. Как бы публика его не просила и не аплодировала, он так и не вернулся.