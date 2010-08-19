Рок-группа Nazareth снова предстанет перед московскими поклонниками

Частый гость российской сцены, легендарная шотландская рок-группа Nazareth, недавно отпраздновавшая 40-летие со дня основания, снова приедет в Москву в рамках очередного гастрольного тура, чтобы выступить с концертом в клубе "Б1 Maximum" в пятницу, сообщили РИА Новости в клубе. "Они едут сюда с программой старых хитов и материалом последнего альбома", - рассказал собеседник агентства. Рок-группа в составе вокалиста Дэна Маккаферти (Dan McCafferty), гитариста Джимми Мюрисона (Jimmy Murrison), бас-гитариста Пита Эгнью (Pete Agnew) и ударника Ли Эгнью (Lee Agnew) уже неоднократно выступала в России. Последний визит музыкантов в Москву состоялся чуть меньше года назад, когда они презентовали свой последний альбом The Newz 2008 года на давно полюбившейся им площадке ДК имени Горбунова. Nazareth создан в 1968 году музыкантами группы The Shadettes в городе Данфермлайн. В середине 1971 года музыканты коллектива переехали в Лондон и записали свой дебютный альбом с одноименным названием. Достичь успеха группе помогла дружба с музыкантами Deep Purple, которые в 1972 году предложили Nazareth играть у них на разогреве в американском турне. Гастроли в Соединенных Штатах прошли очень успешно, а музыкант Deep Purple Роджер Гловер спродюсировал несколько альбомов Nazareth. На сегодняшний день в творческом багаже группы более двух десятков студийных альбомов, а также несколько концертников и сборников.