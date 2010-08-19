Концерт российских звезд объединит тернопольских патриотов!

Меньше, чем через две недели Тернополь отметит свое 470-летие, а 29-го августа украинский Робертино Лоретти Эдуард Романюта подарит родному городу большой музыкальный праздник под названием Гранд шоу с участием украинских и российских звезд. Как обычно, подготовка к большому мероприятию не обошлась без скандалов. Участие в Гранд шоу российских звезд и русскоязычных украинских исполнителей возмутило представителей патриотических общественных организаций традиционно украиноязычного Тернополя. Глава тернопольской организации молодежного националистического конгресса Богдан Яремко заявил "Власть приглашает каких-то низкосортных эстрадных исполнителей с русскоязычной попсой, которую культурные люди слушать не будут". Сторонники проведения дня города на украинском языке собираются устроить альтернативный городской концерт, в котором будут принимать участие артисты, поющие на украинском языке. Организатор Гранд шоу Эдуард Романюта вовсе не огорчен подобными высказываниями, и считает, что инициатива проведения дополнительного концерта еще больше разнообразит программу празднование 470-летия Тернополя. - У людей действительно разные вкусы, кто-то хочет слушать поп, а кто-то рок, одни предпочитают песни по-русски, другие – по-украински, - говорит Эдуард Романюта. – Мы очень рады, что наша творческая активность подвигла людей на организацию альтернативного концерта. Если на День города у нас будет два шоу – это будет очень хорошо, ведь тогда каждый сможет выбирать то, что ему нравится больше. Напомним, Гранд-шоу Эдуарда Романюты пройдет на самой большой открытой площадке Тернополя – Поющем поле. В шоу будут принимать участие Женя Фокин, Николай Гнатюк, Маша Собко, Лилу, группа О.Торвальд», школа уличного танца «НИНО», Алекс Тонких, Лиза Wasabi, группа «Dress Code» и другие. В этот раз концерт состоится под патронатом главы областной державной администрации Тернопольской области Михаила Михайловича Цимбалюка, а также при поддержке мэра Тернополя Романа Заставного. Шоу продлится 3 часа и ожидается, что послушать популярную музыку соберется более 30 тысяч слушателей со всех уголков нашей страны.