Фоззі та Фагот потріпають нерви українцям

Фагот і Фоззі стануть ведучими нового гумористичного проекту на телеканалі «Україна». Фронтмен гурту «Танок на Майдані Конґо» - Олександр «Фоззі» Сидоренко і Олег «Фагот» Михайлюта - з'являться на телеекрані вже у вересні. Автори проекту не хочуть розкривати всі сюрпризи нового шоу, але обіцяють, що несподіванок і випробувань для учасників буде чимало. До речі, героєм програми може стати кожен. «Програма ненав'язлива, легка, гумористична, там нікого не «пресують» і не заганяють за Можай. Участь у проекті може взяти будь-хто без особливих кастингів», - говорить Олег «Фагот» Михайлюта. «Телеглядачі зазвичай не вірять у те, що випадкові люди потрапляють в подібні передачі. Але їм доведеться повірити нам на слово. Ми не постановочне шоу, в якому грають актори, ми справжня українська програма, тому у нас все по «часнику», - розповідає Фоззі. «Найсмішніше попереду. В шоу українців чекає те, чого вони самі від себе не очікували», - обіцяє ведучий. «Проект тільки починається, це перша проба пера. Всі без домашніх заготовок, всі імпровізація. І це дуже великий плюс програми», - переконаний Фагот. За словами Фоззі, обом ведучим дуже хотілося спробувати себе в новому амплуа, а телеканал, зі свого боку, відразу запропонував шоуменам попрацювати в дуеті. «Ми з Фаготом останній раз вели щось разом в 1996 році», - підсумовує Олександр.