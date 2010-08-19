На Украине снимут 3D-комедию о Наполеоне

В расположенном под Киевом Центре культуры и истории Киевской Руси пройдут съемки фильма "Ржевский против Наполеона", сообщается на сайте korrespondent.net со ссылкой на УНИАН. Создатели "Ржевского против Наполеона" заявляют, что фильм будет снят в жанре "сатирическая комедия". В центре сюжета ленты - вторжение Наполеона Бонапарта в Россию в 1812 году. Поручик Ржевский пытается остановить завоевателя, причем для этого ему приходится переодеться в женское платье. В фильме заняты Анфиса Чехова, Михаил Ефремов, Юрий Стоянов, Илья Олейников и другие актеры. Уже известно, что снимать "Ржевского против Наполеона" будут в 3D-формате. Предполагается, что лента выйдет в прокат летом 2011 года. Центр культуры и истории Киевской Руси, также известный как "Парк Киевская Русь", находится в 34 километрах от Киева.