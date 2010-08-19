Дональд Трамп рассказал, кто выберет новую «Мисс Вселенная»

Миллиардер Дональд Трамп (Donald Trump) и президент конкурса "Мисс Вселенная" Паула Шугарт (Paula Shugart) объявили состав жюри международного конкурса красоты "Мисс Вселенная-2010", финал которого состоится 23 августа в Лас-Вегасе. VIP-гостями и судьями станут: иллюзионист Крисс Энджел (Criss Angel), актер и продюсер Уильям Болдуин (William Baldwin), барабанщица Шейла И (Sheila E), спортсмен Иван Лясек (Evan Lysacek), певица и актриса Чайна Филиппс (Chynna Phillips), многократная номинантка на "Грэмми" Джейн Сеймур (Jane Seymour), супермодель Ники Тэйлор (Niki Taylor). "Конкурс "Мисс Вселенная" – это поистине мировой феномен, поэтому вы не должны пропустить это шоу", - сказал Трамп. В шоу-программе конкурса будут задействованы вокалист группы Poison Брет Майклс (Bret Michaels), телеведущая Натали Моралес (Natalie Morales), композитор Джон Ледженд (John Legend) и коллектив The Roots, а также артисты Cirque du Soleil. "Прекраснейшая" девушка Вселенной определится 23 августа в отеле Mandalay bay. А пока все время участниц конкурса занимают уроки хореографии, работа с визажистом и бесконечные фотосессии.