Gogol Bordello опровергли слухи об участии в «Евровидении»

Американская группа Gogol Bordello, которую возглавляет украинский эмигрант Евгений Гудзь, заявила, что не будет принимать участие в конкурсе "Евровидение"-2011. Информация о том, что коллектив решил выступить на песенном конкурсе за Украину, появилась в прессе 18 августа. Первый Национальный телеканал начал принимать заявки от потенциальных участников "Евровидения" 17 августа. Предполагалось, что на право представлять Украину претендуют Андрей Данилко (он же Верка Сердючка), певицы Джамала, Анастасия Приходько и Юлия Войс, группы "Заклепки" и "Пара Нормальных", участники "Фабрики звезд" Алексей Матиас и Дмитрий Каднай, а также Gogol Bordello. Однако уже 18 августа на официальном сайте Gogol Bordello появилось опровержение. Музыканты пишут, что не будут принимать участия в "Евровидении". "Верьте только той информации, которая публикуется на этом сайте", - добавляет группа. Проект Gogol Bordello был создан в Нью-Йорке в 1999 году. Группа выпустила пять студийных альбомов. Последний на сегодняшний день диск коллектива "Trans-Continental Hustle" был появился в апреле 2010 года.