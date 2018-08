Джамала подтвердила свое участие в отборочном туре «Евровидение-2011»

Джамала примет участие в отборочном туре песенного конкурса «Евровидение - 2011», который состоится в Киеве 20 – 21 августа. На концерте она исполнит свою новую композицию For Every Heart, которая увидит свет на дебютном альбоме певицы в конце года. «Я решила участвовать в «Евровидении» «по многочисленным заявкам радиослушателей». За последние несколько месяцев я получила столько сообщений от поклонников с просьбой принять участие в конкурсе, что в итоге согласилась. В конце концов, если люди хотят слышать мою музыку, я не могу отказываться! К тому же, это замечательная возможность представить свою страну и показать свою музыку европейским слушателям. Ведь «Евровидение» ежегодно собирает у экранов телевизоров миллионы зрителей от Испании до Армении!»,- прокомментировала певица. Параллельно с подготовкой конкурса Джамала работает над записью своего дебютного альбома, в который, помимо For Every Heart, войдут уже известные слушателям композиции You’re Made Of Love, History Repeating и около десятка совершенно новых песен, написанных самой певицей. Саундпродюсером и аранжировщиком альбома выступит известный украинский музыкант The Maneken. В первых числах сентября состоятся съемки клипа на новую композицию It’s Me Jamala. Режиссером клипа станет Чарли Стэдлер, известный по картине «Дохлая рыба» с Гарри Олдмэном в главной роли. Новое видео появится в эфире музыкальных телеканалов в конце сентября – начале октября.