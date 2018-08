Судебный иск против Кортни Лав отозван

Американская фирма London & Co, которая занимается оказанием финансовых и управленческих услуг, отозвала свой судебный иск к Кортни Лав, поданный в 2008 году. Сообщается, что конфликт между сторонами был полюбовно урегулирован во внесудебном порядке. Подробности достигнутой договоренности не сообщаются. Конфликт между London & Co и вдовой Курта Кобейна возник в 2006 году, когда Кортни Лав продала часть каталога Nirvana почти за 20 миллионов долларов. London & Co утверждали, что была устная договоренность с Лав, гласящая, что в обмен на услуги компании певица будет отчислять по 5 процентов со своего дохода. В июле 2008 года против Кортни Лав был подан иск на сумму в один миллион долларов.